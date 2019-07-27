İzmir'de belediye başkanı hakkında iş yeri baskını ve tehdit iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın iş ortağı Sinan Küçük, iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Karakayalı ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakayalı ile 2015 yılından bu yana ortak olduklarını ve kendisine hiçbir zaman saygısızlık etmediğini belirtti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntı sonucu ödemelerini aksatması nedeniyle Karakayalı ile bir süredir sorun yaşadıklarını, son olarak Karakayalı'nın koruması ile birlikte iş yerine gelerek, kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, bilgisayarını kırdığını savunan Küçük, olayın iş yerindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildiğini aktardı.

Küçük, "Bir belediye başkanının gelip bilgisayarı kırması, dükkanı birbirine katması beni tehdit etmesi, korumasıyla bana hakaret etmesi yaşanacak bir olay değil. Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum. Adalet ne gösteriyorsa o olacaktır." dedi.