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İzmir'de belediye başkanı hakkında iş yeri baskını ve tehdit iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın, korumasıyla birlikte geldiği iş yerinde ortağıyla tartıştığı ve bilgisayarı kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı - Karakayalı'nın ortağı Sinan Küçük: - "Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum" - Belediye Başkanı Karakayalı: "Aramızda ufak bir sürtüşme yaşanmıştır"

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın iş ortağı Sinan Küçük, iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Karakayalı ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Küçük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakayalı ile 2015 yılından bu yana ortak olduklarını ve kendisine hiçbir zaman saygısızlık etmediğini belirtti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntı sonucu ödemelerini aksatması nedeniyle Karakayalı ile bir süredir sorun yaşadıklarını, son olarak Karakayalı'nın koruması ile birlikte iş yerine gelerek, kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, bilgisayarını kırdığını savunan Küçük, olayın iş yerindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildiğini aktardı.

Küçük, "Bir belediye başkanının gelip bilgisayarı kırması, dükkanı birbirine katması beni tehdit etmesi, korumasıyla bana hakaret etmesi yaşanacak bir olay değil. Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum. Adalet ne gösteriyorsa o olacaktır." dedi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı ise yaptığı yazılı açıklamada, Küçük'ün üzerine düşen mali yükümlülüğü yerine getirmediğini, kendisine, ailesine ve temsil ettiği makama hakaret ettiğini ileri sürdü.

Karakayalı, açıklamasında, "Aramızda ufak bir sürtüşme yaşanmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için Kemalpaşalı hemşehrilerimizden özür diliyorum. Olayın aydınlığa kavuşması adına gerekli mercilere suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.

Kemalpaşa'da 2009-2014 döneminde belediye başkanlığı yapan Karakayalı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak yeniden seçilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı İş yeri baskını tehdit

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