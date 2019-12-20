İzmir'de belediye çalışanlarıyla sendika temsilcileri arasında arbede

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halil Arda, şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Olay sırasında Döker'in kolunun kırıldığı aktarılan açıklamada "Aralarında İzmir 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan’ın da yer aldığı grubun çirkin saldırısı sonucu Emre Döker’in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Gürkan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı." denildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir İlçe Belediye yetkilileri ile çalışanların haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Belediye-İş Sendikası üyeleri arasında yaşanan arbede sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

"Her platformda iş, emek, adalet diyen işçinin alın teri ve hakları için mücadele ettiğini dile getirenlerin yaptığı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesi verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Personelimizin kendi isteğiyle Belediye-İş Sendikası’ndan ayrılıp DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'na geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek."

- Doğan: "Kimseyi yaralayacak eylemde bulunmadım"

Belediye-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziemir Belediyesinde işten atılan 33 işçinin haklarını savunmak için görsel bildiri hazırladıklarını ve bunu dağıtmak için kaymakamlıktan izin aldıklarını anlattı.

Bunun üzerine işçilerle bildirileri dağıtmaya çıktıklarını ve bir süre sonra izinleri olduğu halde belediye yetkililerince engellendiklerini savunan Doğan, şu ifadeleri kullandı: