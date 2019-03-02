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İzmir'de belediye meclis üyesi adayına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 12:39 | Son Güncelleme

Aralarında husumet olduğu iddia edilen eski çalışanı tarafından av tüfeğiyle vurulan AK Parti Menderes Belediye Meclis Üyesi adayı Süleyman Sarıkaya hastaneye kaldırıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde, AK Parti'den belediye meclis üyesi adayı olan Süleyman Sarıkaya, aralarında husumet olduğu öne sürülen kişi tarafından av tüfeğiyle yaralandı.

Süleyman Sarıkaya, Özdere Mahallesi'ndeki iş yerine giderken bir fırına uğrayarak börek aldı. Sarıkaya, bu sırada sokak arasına park ettiği otomobilden çıkan M.O'nun av tüfeğiyle ateş etmesi sonucu ayaklarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Zanlı M.O. jandarmaya giderek teslim oldu.

Öte yandan, saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

M.O'nun, otel işletmecisi Süleyman Sarıkaya'nın eski çalışanı olduğu ve aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğu ileri sürüldü.

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