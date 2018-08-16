İzmir'de belediyeden ABD ürünlerine boykot kararı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş Belediyesi, sosyal tesislerinde ABD menşeli içecekleri satmama kararı aldı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, başkanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından ekonomik anlamda bir kalkışmayla karşı karşıya geldiğini belirtti.
İlçenin 135 bin
nüfusa sahip olduğunu, belediyeye ait 17 sosyal tesiste restoranlar, kafeler bulunduğunu aktaran Badem, "Bundan sonra biz de öncelikle sosyal
tesislerimizde Amerikan malı ürünleri satmamaya, sattırmamaya başladık.
Sadece bu kadar da değil. Bundan sonra araç ve gereçlerimizdeki yedek
parça değişimlerinde de bu özeni göstereceğiz. Mecbur kalmazsak iş makinelerimizde özellikle
yerli malı tamir parçalarını kullanmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Badem, tüm belediyelere "Gelin siz de bu
anlamda katkı koyun" çağrısında bulundu.
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