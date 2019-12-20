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İzmir’de belediyenin basın çalışanlarına saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 19:16 | Son Güncelleme

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı.

İzmir’de belediyenin basın çalışanlarına saldırı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Döker’in kolu 3 yerinden kırıldı, Çetinkaya ise başına ağır darbe aldı.
Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ve belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çekiyordu. İddialara göre bu sırada Döker ve Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Emre Döker’in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Fotoğrafçı Gürkan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı.
Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Her platformda ’iş, emek, adalet’ diyen; işçinin alın teri ve hakları için mücadele ettiğini dile getirenlerin yaptığı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesini verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Belediye personelimizin kendi istekleriyle Belediye-İş Sendikasından ayrılıp DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek" dedi.

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