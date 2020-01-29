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İzmir’de berberlerin bir günlük geliri depremzedelere

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:14 | Son Güncelleme

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 şiddetindeki depremin ardından yurdun pek çok noktasında yardım kampanyaları başlarken, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki berberlerde bir gün boyunca elde edecekleri gelirleriyle depremzedelere yardım kararı aldı.Kemalpaşa ilçesinde yaşayan berberler, depremzedeler için adeta tek yürek oldu.

İzmir’de berberlerin bir günlük geliri depremzedelere

Elazığ ve Malatya’yı vuran 6.8 şiddetindeki depremin ardından yurdun pek çok noktasında yardım kampanyaları başlarken, İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki berberlerde bir gün boyunca elde edecekleri gelirleriyle depremzedelere yardım kararı aldı.
Kemalpaşa ilçesinde yaşayan berberler, depremzedeler için adeta tek yürek oldu. Başlatılan yardım kampanyasına destek olmak isteyen berber esnafı, bir gün boyunca elde edecekleri gelirler ile kampanyaya katılma kararı aldı. Tıraştan elde edecekleri gelir ile çocuk bezi, bebek maması gibi ürünler almak isteyen berberler, daha sonra aldıkları bu ürünleri deprem bölgesine göndereceklerini açıkladı.
Berber Ümit Karabulut (35), depremde hayatını kaybeden insanları haberlerde görünce çok etkilendiğini belirterek, "İzlediğim bir haber kanalında Kızılay çadırlarını ve çocukları gördüm. Kendi çocuklarım aklıma geldi. Ne yapabilirim diye düşündüm ve berber arkadaşlarıma mesaj attım. Çocuk maması ve çocuk bezi konusunda arkadaşlarımdan destek istedim. Esnaf arkadaşlarımızdan birisinin önerisi üzerine 20 berber olarak günlük kazancımızı bağışlama kararı aldık. Toplamış olduğumuz mama ve bezleri Elazığ’a gitmek üzere tıra teslim etmiş olacağız" diye konuştu.
Müşteri Umut Gül (36) ise Elazığ’da yaşanan depremin herkesi derinden sarstığını belirtti. Gül, "Allah yar ve yardımcıları olsun. Türk Milleti olarak çok duyarlı bir milletiz. Nerede ve ne zaman olursa olsun ezilen insanların, kardeşlerimizin yanındayız. Allah bir daha böyle acıları göstermesin inşallah" dedi.
Öte yandan, Kemalpaşa’da berberlerin dışında birçok vatandaş da kampanyaya destek oldu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Kemalpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Temel Küçük de vatandaşlara teşekkür ederek kampanyanın ilgi gördüğünü söyledi.

İzmir’de berberlerin bir günlük geliri depremzedelere

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