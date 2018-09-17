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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 23:52 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Türkmen Mahallesi'ndeki bir kahvede M.U. (55) ile arkadaşı Barış İpeker (43) arasında henüz bilinemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kahve dışında kavgaya dönüşmesi üzerine M.U, İpeker'i bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Barış İpeker, sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İpeker, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından M.U'yu gözaltına aldı.

Barış İpeker'in cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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