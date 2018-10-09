İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, E.G. (25) ve üstünden kimlik çıkmayan arkadaşı E.G'nin Göztepe Mahallesi'ndeki evine geldi.

Bu sırada ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.G. arkadaşını bıçakla yaraladı.

E.G’nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde yaralının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset kimlik tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı, E.G. gözaltına alındı.

