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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 21:04 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, hayatını kaybetti.

Özkanlar semtindeki bir parkta karşılaşan Y.Y. (18) ile Doğuş Ömer Şafak arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, Şafak'ı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Liseden bu yıl mezun olduğu öğrenilen Şafak, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı Y.Y, bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

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Anahtar Kelimeler:
bıçak cinayet kavga

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