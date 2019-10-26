İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Adalet Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A. ile eniştesi olduğu öğrenilen Hasan Muhammed A. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.A, Hasan Muhammed A.'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Muhammed A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

