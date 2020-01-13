HABER
  4. İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü

İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 05:12 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga : 1 ölü

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tuna Mahallesi 1711 sokakta, aralarında alacak verecek tartışması olan Mustafa Cihat Sarıidris ve Özcan D. karşılaştı. Yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Özcan D, Sarıidris'i bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıidris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meral Akşener son anket sonucunu açıkladıMeral Akşener son anket sonucunu açıkladı
Sultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildiSultanbeyli’de 3 ATM ateşe verildi
Sultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılarSultanbeyli'de ATM'leri ateşe verip kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga izmir Karşıyaka

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Soylu'dan İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir efendi

Denizli'de korkunç olay! Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremi tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Markette silahlı soygun! 3 bin TL ile kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.