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  4. İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü

İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü

17.02.2021 23:59 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan bir kavgada bıçaklanarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat akşamı Kurtuluş Mahallesi 306 sokakta meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde çıkan bir kavgada bıçaklanarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, 16 Şubat akşamı Kurtuluş Mahallesi 306 sokakta meydana geldi. İddiaya göre Abdullah Duru (28) ile Sinan B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından Sinan B., Abdullah Duru’yu bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan Duru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Abdullah Duru’yu bıçakla yaralayarak kaçan Sinan B., Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli Sinan B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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