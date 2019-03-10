İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, kardeşini iş çıkışında almaya giden Turan G. ile henüz kimliği bilinmeyen kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Turan G. bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan G. (30) tezgarlık yaptığı öğrenilen kardeşi Hülya G.'yi almaya gitti. Turan G., kardeşini beklediği sırada henüz bilinmeyen nedenle cadde üzerindeki kişiyle sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, cebinden çıkarttığı bıçağı Turan G.'nin karnına sapladı. Turan G. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayda hafif yaralanan Turan G., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alarak şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

