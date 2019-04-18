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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 23:07 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ç (28) ile kız arkadaşı olduğu öğrenilen Ü.A. (20) konuşmak için otomobille ormanlık alana geldi.

İkilinin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.A, M.Ç'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Ü.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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