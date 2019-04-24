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İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 21:17 | Son Güncelleme

İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen B.Ö (16) ile K.F.O. (17) Doğanbey Mahallesi'nde karşılaşınca önce tartıştı ardından kavga etti.

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavga sırasında, K.F.O, B.Ö'yu bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine gelen acil sağlık ekipleri B.Ö'yü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

K.F.O polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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