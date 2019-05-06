İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eserkent Mahallesi'nde Suriye uyruklu Mustafa Kasım (29), kimliği henüz belirlemeyen bir kişiyle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine söz konusu kişi Kasım'ı bıçaklayıp kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Önce yakında bulunan özel bir tıp merkezine kaldırılan Kasım, ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kasım'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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