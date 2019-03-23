İzmir'de bıçaklı kavga: 3 yaralı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiyi göre, Anafartalar Caddesi'nde bulunan bir kahvehanede, Mehmet Ali Kaya, kardeşi Kenan Kaya ve Seyfettin Kavak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya kardeşler ve Kavak bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Ali Kaya, 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Seyfettin Kavak ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kenan Kaya ise olay yerinden ticari bir taksiyle ayrılırken, kendi olanaklarıyla gittiği Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

