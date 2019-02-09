İzmir'de bıçaklı saldırı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, markette uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.
İddiaya göre, Buca ilçesinde bir caminin tuvaletine giren Resul Yazar (21), burada para isteyen ve elindeki kesici aletle kendisini gasbetmeye çalışan bir kişiyle tartıştı.
Daha sonra yakındaki markete giren Yazar ile kimliği belirlenemeyen bu kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla Yazar'a saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı.
Bıçaklama anı marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yazar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Karagümrük çetesine operasyon!
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum