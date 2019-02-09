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İzmir'de bıçaklı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 15:23 | Son Güncelleme

Buca ilçesindeki bir markette kendisinden para istediği iddia edilen zanlı tarafından bıçaklanan genç ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir kişi, markette uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı.

İddiaya göre, Buca ilçesinde bir caminin tuvaletine giren Resul Yazar (21), burada para isteyen ve elindeki kesici aletle kendisini gasbetmeye çalışan bir kişiyle tartıştı.

Daha sonra yakındaki markete giren Yazar ile kimliği belirlenemeyen bu kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Elindeki bıçakla Yazar'a saldıran zanlı, olay yerinden kaçtı.

Bıçaklama anı marketin güvenlik kameralarına da yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine kaldırılan Yazar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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