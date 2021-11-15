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  4. İzmir'de ortalık adeta savaş alanına döndü! Bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

İzmir'de ortalık adeta savaş alanına döndü! Bıçaklı ve demir çubuklu 'yol verme' kavgası

15.11.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan, demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi.

Halı yıkama firmasına ait araçtaki 2 çalışan, başka araçta bulunan ve baba-oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle trafikte 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Demir çubuk ve bıçakların da kullanıldığı kavgada tarafları, araya giren çevredekiler ayırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bu anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, birbirlerine tekme ve yumrukla saldıranların ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.

(DHA)

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İzmir
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