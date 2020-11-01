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İzmir’de Bilanço Artıyor

01.11.2020 16:10 | Son Güncelleme

İzmir’de Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. 900’den fazla da yaralı var. 8 bina enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

İzmir’de Bilanço Artıyor

İzmir’de Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 58’e yükseldi. 900’den fazla da yaralı var

Konuyla ilgili açıklama AFAD’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kentte hasarlı olan 26 yapının yıkılacağını açıkladı.

2 binden fazla arama kurtarma personeli 8 bina enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Cuma günü özellikle Bayraklı ilçesinde etkisini gösteren 6.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 800’den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Deprem sonrası oluşan tsunami nedeniyle 19 teknenin battığı, 23’ünün ise kurtarıldığı kaydedildi.

Oktay’ın açıklamasına göre bölgede 1500 çadır kuruldu, toplamda 3 bin 880 çadır kurulacak.

Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca depremden 33 saat sonra kurtarılan Ahmet Çitim'i Ege Üniversitesi hastanesinde ziyaret etti.

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