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  4. İzmir’de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

İzmir’de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

İzmir’de, yılbaşı öncesi yapılan 4 ayrı sahte içki operasyonunda, bin 251 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı.

İzmir’de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

İzmir’de, yılbaşı öncesi yapılan 4 ayrı sahte içki operasyonunda, bin 251 litre sahte içki ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu yaptı. Ekipler, 4 ayrı adrese düzenledikleri operasyonda bin 251 litre sahte içki, 180 litre etil alkol, bin 400 adet şişe kapağı, 3 bin 743 adet TAPDK bandrolü, 3.5 litre içki aroması, 800 boş şişe, 7 adet farklı ebatta plastik tank ve bin 500 adet içki etiketi ele geçirdi.
Operasyonlarla ilgili 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

İzmir’de bin 251 litre sahte içki ele geçirildi, 7 kişi gözaltında

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