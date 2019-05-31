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İzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 23:53 | Son Güncelleme

 İZMİR'deki Konak Meydanı'nda, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen 'Seccadeni al Konak Camisi'ne gel' etkinliği büyük ilgi gördü.

İzmir'de, binlerce kişi birlikte iftar yapıp, namazlarını kıldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki Konak Meydanı'nda, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen 'Seccadeni al Konak Camisi'ne gel' etkinliği büyük ilgi gördü. Binlerce İzmirli, iftarlarını açtıkları Meydan'da akşam, yatsı ve teravih namazlarını kıldı.
İzmir'deki tarihi Konak Meydanı'nda, İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Müftülüğü ve MÜSİAD İzmir işbirliğiyle, Kadir Gecesi dolayısıyla 'Seccadeni al Konak Camisi'ne gel' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan ve İl Müftülüğü bünyesindeki koronun söylediği ilahilerle iftar saatini bekleyen binlerce kişi, dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açtı. Kuran-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı etkinlikte, İzmirliler akşam, yatsı ve teravih namazlarını birlikte kıldı.
İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Kadir Gecesi'nin büyük bir önemi olduğunu ve böylesi önemli ve anlamlı bir gecede İzmirlilerle bir arada olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu belirtti. Balkan, "Ramazan-ı Şerif'in en büyük hedeflerinden, amaçlarından biri de bu olsa gerek bu kadar vatandaşımızın, insanımızın bir araya gelerek burada hep birlikte aynı sofra etrafında iftarını açması, bizim için her kesimden binlerce insanın bir araya gelerek birlikte iftarını açması çok büyük mutluluk vesilesi oldu" dedi.
MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da, etkinliğe yaklaşık 10 bin kişinin katıldığını belirterek, gelenlere teşekkür etti.

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