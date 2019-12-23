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İzmir’de binlerce kişiyi susuz bırakan arıza için ekipler alarmda

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:18 | Son Güncelleme

Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması, İzmir’in 3 büyük ilçesi Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bıraktı.

Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması, İzmir’in 3 büyük ilçesi Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bıraktı. Borunun patlamasının ardından seferber olan 30 kişilik ekip, arızayı giderip vatandaşlara en yakın 25 Aralık tarihinde su vermeyi planlarken, ekiplerin bir kısmı tankerlerle su dağıttı.
İzmir’in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında, Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı. Borunun patlamasıyla binlerce kişinin yaşadığı Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Aniden arızanın meydana gelmesi vatandaşları da hazırlıksız yakaladı.
Arızanın meydana gelmesinin ardından İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri teyakkuza geçti. 30 kişilik ekip, hemen arızanın meydana geldiği bölgeye sevk edildi. Ekipler, Tahtalı Barajı’nın 100 kilometrelik ana isale hattında meydana gelen büyük çaplı arızanın giderilmesi için olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz çalışarak sabaha kadar mesai yaptı.
Pompalar devre dışı bırakılarak hattaki su Tahtalı Barajı’na aktarıldı. Arızalı borunun olduğu nokta kazılarak, 2 metre 20 santimetre çapındaki betonarme borunun hasar gören bölümü yerinden çıkarıldı ve yeni parçaların bağlantı çalışmaları başladı.

25 Aralık 2019 Çarşamba günü su verilecek
Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple 3 vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık 2019 Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde bulundu.

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