HABER

İzmir'de bir aylık yağmur 3 günde yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin: "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı"

İZMİR (AA) - İzmir'de kaydedilen son 3 günlük yağış miktarı, 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstüne çıktı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürü Latif Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de son 3 günde etkili olan sağanağın gece yarısına kadar süreceğini belirtti.

İzmir'in son 3 günde aldığı yağış miktarının, son 30 yıllık ocak ayı ortalamasının üstünde olduğu bilgisini veren Gültekin, "Son 30 yıllık ocak ayı yağış ortalaması 133 kilogram. Sadece 3 günde alınan yağış ise ortalama 145 kilograma ulaştı. Bir aylık yağıştan daha fazlası 3 günde alındı." dedi.

Latif Gültekin, pazar ve pazartesi günleri hava sıcaklığının azalacağını, salı gününden itibaren yine yağış beklediklerini de aktardı.

- İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise son 3 günde kentin pek çok bölgesinde metrekareye 250 kilograma yakın yağış düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, yağışların başladığı 9 Ocak gecesinden bu yana belediye ekiplerinin sahada olduğu, 2 bin personelin 500 araçla aralıksız görev yaptığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, heyelandan kapanan yollara ve taşan derelere müdahale edildiği, su çekme, devrilen ağaçları kaldırma, kar küreme, tuzlama ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

PARTNERSürpriz aşka şaşırtan yorumSürpriz aşka şaşırtan yorum
Yaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardımYaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım ToplantısıAK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir yağış yağmur

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.