HABER
  4. İzmir’de bir düzensiz göçmen operasyonu daha

İzmir’de bir düzensiz göçmen operasyonu daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 13:08 | Son Güncelleme

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içerisinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 09.40’ta Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi.

İzmir’de bir düzensiz göçmen operasyonu daha

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda lastik bot içerisinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 09.40’ta Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 32 Somali, 5 Filistin, 5 Libya uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin 26’sının erkek, 13’ünün kadın ve 3’ünün çocuk olduğu öğrenildi.

İzmir’de bir düzensiz göçmen operasyonu daha

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!Sevgilisinin Facebook'taki mesajlarını gördü... Sonrası korkunç!
Kocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim olduKocaeli’de 5 katlı bina alevlere teslim oldu
Hakkari'de, Sarıkamış şehitleri için yürüyüşHakkari'de, Sarıkamış şehitleri için yürüyüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

Dikili’de Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Sahil Güvenlik ile göçmen botu çarpıştı

Eş-Şebab’dan Kenya'da ABD üssüne saldırı

ABD üssüne saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.