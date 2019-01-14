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İzmir'de bir fabrikada kazan patladı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:23 | Son Güncelleme

Torbalı'da alüminyum fabrikasında kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde bir alüminyum fabrikasında bakır kazanın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasının kazanı henüz belirlenemeyen nedenle patladı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 2 işçinin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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fabrika kazan patlaması Torbalı Devlet Hastanesi

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