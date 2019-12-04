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İzmir’de bir günde 2 yangın: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Bayraklı ilçesinde meydana gelen başka bir yangında da 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, dün gece Cengizhan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı.

İzmir’in Foça ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından, Bayraklı ilçesinde meydana gelen başka bir yangında da 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Cengizhan Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın zemin katında yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bu arada, dairede tek başına ikamet eden Cevriye Çalışkan isimli yaşlı kadın, uzun süre yoğun dumana maruz kaldı. Kendi imkanları ile dışarı çıkmaya çalışan yaşlı kadın içeride bir anda yere yığıldı. Vatandaşlar, itfaiye ekipleri gelinceye kadar kendi imkanları ile alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Cevriye Çalışkan’ı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Çalışkan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Acı olayı anlatan Cevriye Çalışkan’ın damadı Hüseyin Öz, “Yangın, elektrik kontağından dolayı meydana gelmiş. O esnada televizyon patlıyor, koltuklar yanıyor. Dumandan etkilenmiş kendisi. Yangın söndürücüyle akrabamız müdahale etti, vatandaşlar yardımcı oldu." dedi.

Foça’da meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmişti
Gece saatlerinde yine İzmir’in Foça ilçesinde meydana gelen yangında da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. İzmir’in Bayraklı ilçesinde meydana gelen yangında da Cevriye Çalışkan’ın hayatını kaybetmesiyle yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı.

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