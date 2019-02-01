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İzmir'de bir kadın tartıştığı eniştesini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Bir okulda hizmetli olarak çalışan kadın, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü eniştesini av tüfeğiyle vurdu

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde, tartıştığı baldızı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesinde hizmetli olarak çalışan Ş.G. (45) akşam saatlerinde yanına gelen ablasının kocası Erdal Demirsoy (55) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.G. yanında getirdiği av tüfeğiyle eniştesine ateş etti. Okulda bulunanların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Demirsoy, kaldırıldığı Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olaydan sonra yaya olarak okuldan uzaklaşan zanlı, Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Önder Caddesi'nde gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ise okulda bulundu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Ş.G'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, eniştesi tarafından uzun süredir taciz edildiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

Okulda görevli Gülnur Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ş.G. ile bütün gün beraber olduklarını belirterek, "Böyle bir şey yapacağına inanmıyorum. Mümkün değil. Şok oldum." ifadesini kullandı.

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cinayet Hizmetli zanlı

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