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İzmir’de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 10:05 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İzmir’de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

İzmir’in Buca ilçesinde bir kadın eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenigün Mahallesi’nde yaşayan 38 yaşındaki S.B., işe gitmek için oturduğu binadan çıktığı esnada eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan bina sakinleri kadının yardımına koştu. S.B.’nin yaralı durumda olduğu gören komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kafasından yaralanan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen kadın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı A.B. ise hızla olay yerinden uzaklaştı.
Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken kurşunların isabet ettiği bir aracın da camı kırıldı. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İzmir’de bir kadın uğradığı silahlı saldırıcı sonucu ağır yaralandı

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