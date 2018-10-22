İzmir'de bir kadının evinde ölü bulunması

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Dokuz Eylül Mahallesi'nde anne ve babasının oturduğu evin üst katında 3 çocuğuyla yaşayan Havva Çay'ın bıçakla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, evinde ölü bulunan Havva Çay'ın kocası Abdülhadi Günay'ın da (43), Haziran 2016'da köpeğinin bahçeye girmesi üzerine tartıştığı komşusu R.Ş. tarafından tabancayla öldürüldüğü belirlendi.

Gaziemir'de anne ve babasının oturduğu evin üst katında 3 çocuğuyla yaşayan Havva Çay, dün bıçakla öldürülmüş bulunmuştu. Olayla ilgili kadının ölen kocasının akrabası gözaltına alınmıştı.

