İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde 58 yaşındaki Semih Sakin evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmandan kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler kokunun Semih Sakin'in dairesinden geldiğini belirledi. Çilingir yardımı ile eve giren jandarma ekipleri, Sakin'i evin salonunda hareketsiz halde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Sakin'in yaklaşık 5 gün önce öldüğü belirlendi.

Vücudunda herhangi bir darp ve kesici, delici alet izine rastlanmayan işçi emeklisi Sakin'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

