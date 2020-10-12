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İzmir’de bir kişi hastane bahçesindeki bank üzerinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmir’de bir kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi önündeki bank üzerinde ölü bulundu.Olay, sabah saat 07.40 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü önündeki bankta meydana geldi.

İzmir’de bir kişi hastane bahçesindeki bank üzerinde ölü bulundu

İzmir’de bir kişi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi önündeki bank üzerinde ölü bulundu.
Olay, sabah saat 07.40 sıralarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü önündeki bankta meydana geldi. Bankta hareketsiz bir şekilde yatan Mustafa Karaköse’yi (54), gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bilgi verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaköse’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, ölüm haberi üzerine hastaneye gelen ve Mustafa Karaköse’nin kardeşi olduğu öğrenilen Ramazan Karaköse, abisinin yaklaşık 30 senedir aile bireyleri ile görüşmediğini ifade etti. Hastene morguna kaldırılan Karaköse’nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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