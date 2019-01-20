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İzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:50 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kişi parkta ölü bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde parkta erkek cesedi bulundu.

Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı içinde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polisin olay yerinde çalışma yaptığı sırada, bazı vatandaşların parka gelerek spor yapması dikkati çekti.

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