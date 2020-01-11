HABER
  4. İzmir'de bir kişinin yanmış cesedi bulundu

İzmir'de bir kişinin yanmış cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

İzmir'de bir kişinin yanmış cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gören kişinin cesedi, evinin önünde yanmış halde bulundu.

Hüseyin Özcan'dan (57) haber alamayan arkadaşları, Çapak Mahallesi 2511 Sokak'ta yalnız yaşadığı evine gitti. Özcan'ın yanmış cesedini evinin önündeki minderin üzerinde gören arkadaşları, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Özcan'ın öldüğünü belirledi.

Cesedin yanında kolonya ve sigara izmaritleri bulundu. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, ev ve bahçede inceleme yaptı. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hüseyin Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu, bir süredir alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü, 3 ay hastanede yatmasının ardından yalnız yaşamaya başladığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü, Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret etti10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Müdürü, Vali Oktay Çağatay’ı ziyaret etti
‘Uçmak, Hezarfen Ahmed Çelebi’ oyununa yoğun ilgi‘Uçmak, Hezarfen Ahmed Çelebi’ oyununa yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol bağımlılığı şüpheli ölüm Yanmış Ceset

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

Eğlence mekanında silahlı kavga: Yaralılar ve gözaltılar var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vampir kelebek ve istilacı böcek tehlikesi büyüyor! Tarım arazilerinden sonra ormanlara yöneldiler

Vampir kelebek tehlikesi büyüyor! Şimdi de...

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Mardin'de 'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu

'KAPAN-1 BAGOK' operasyonu başlatıldı!

Kocaeli’deki masaj salonuna fuhuş baskını! Tutuklandılar

Masaj salonuna fuhuş baskını!

Son depremler! Marmara'da peş peşe 14 deprem

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Eşi tarafından dövüldü, gözünü kaybetti! "Dünyamı kararttı"

Onu bu hale eşi getirdi! "Dünyamı kararttı"

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

Taksim’de taksici ile kadın turistin kavgası kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.