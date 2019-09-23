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İzmir’de bir otomobil mermer yüklü tıra çarptı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 14:37 | Son Güncelleme

İzmir’in Torbalı ilçesinde otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 12.00 sularında Torbalı-Kemalpaşa yolu üzeri Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

İzmir’de bir otomobil mermer yüklü tıra çarptı: 1 ölü

İzmir’in Torbalı ilçesinde otomobil ile mermer yüklü tırın çarpışması sonucu bir vatandaş hayatını kaybetti.
Kaza, bugün saat 12.00 sularında Torbalı-Kemalpaşa yolu üzeri Ortaköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Kemalpaşa istikametinden Torbalı yönüne doğru seyir halinde olan Ali Demir (35) idaresindeki 35 ZAS 08 plakalı otomobil, yolun sağ şeridinde park halinde duran 35 TOB 32 plakalı mermer yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen jandarmaya bildirirken, olay yerine sağlık ekipleri ile AKS 110 ekipleri de sevk edildi. AKS 110 ekipleri, aracı tırın dorsesinin altından çıkarırken, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından otomobil sürücüsünün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir’de bir otomobil mermer yüklü tıra çarptı: 1 ölü

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