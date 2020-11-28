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İzmir’de bir otomobil önce köpeğe ardından bahçe duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

28.11.2020 01:41 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Tire ilçesinde bir otomobil önce yola çıkan köpeğe ardında da bahçe duvarına çarptı.

İzmir’in Tire ilçesinde bir otomobil önce yola çıkan köpeğe ardında da bahçe duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Tire ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tire’den Ödemiş istikametine gitmekte olan İlhan Bacaksız idaresindeki 35 ZAN 90 plakalı otomobil, Boynuyoğun köyü yakınlarında bir anda yola çıkan köpeğe çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Bacaksız’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Otomobilde bulunan ve yaralanan Kazım Yiğit Y. (26) ise ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Öte yandan, otomobilin çarptığı köpek telef olurken, jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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