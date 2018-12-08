İzmir'de Birgivi İslami İlimler Fakültesi'nin kurulması kararı

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Ödemiş ilçesinde Birgivi İslami İlimler Fakültesi kurulması kararıyla ilgili, "İnşallah nice nesillerin hem kendini geliştirmesi hem de topluma faydalı birer ilim insanı olabilmesi için bir imkan doğmuş oldu." dedi.

Dağ, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ege Üniversitesine bağlı Birgivi İslami İlimler Fakültesi'nin kurulduğunu hatırlatarak, fakültenin açılma sürecini yakından takip ettiğini aktardı.

İmam Birgivi'nin, Osmanlı'nın ilim, kültür ve sanatta zirveye ulaştığı dönemin önemli alimlerinden biri olduğunun altını çizen Dağ, Birgivi'nin isminin bir ilim yuvasında yaşayacağını kaydetti.

Dağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi burada inşallah nice nesillerin hem kendini geliştirmesi hem de topluma faydalı birer ilim insanı olabilmesi için bir imkan doğmuş oldu. Burada hem İmam Birgivi Efendi hem de nice alimlerimizin fikir dünyaları işlenecek, ilmi mirasları inanıyorum ki geleceğe taşınacak. Bu aşamaya gelene kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çatı altında yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğim. Emeği geçen ve böyle bir imkanın faaliyete geçmesine vesile olan herkese teşekkür ederim."

