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İzmir'de Bitlis Günleri'ne yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 17:59 | Son Güncelleme

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler: - "Biz burayı 4 gün boyunca Bitlis toprakları sayıyoruz. Dolayısıyla 'Bitlis'e hoş geldiniz' diyoruz"

İZMİR (AA) - İzmir'de "Bitlis Çok Yakın" sloganıyla düzenlenen Bitlis Tanıtım Günleri'nde Bitlis kültürünü temsil eden kurum ve firmaların stantları yoğun ilgi gördü.

Bostanlı Pazar Yeri'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğe Ege Bölgesi'nde yaşayan Bitlisliler ile yöre kültürünü merak eden çok sayıda İzmirli katıldı.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organize ettiği etkinliğin açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, terör belasının Bitlislilerin feraseti ve sağduyusu sayesinde kentte tutunamadığını ve Bitlis'in bir huzur şehri olduğunu belirtti.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay da şenlik havasındaki etkinliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını kaydetti.

- "Gelemeyenlere biz Bitlis'i getirelim istedik"

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise açılış sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de 3'üncü tanıtım etkinliğini düzenlediklerini, 4 gün boyunca Bitlis'in bütün güzelliklerini, örfünü, adetini, tarihini, kültürünü, yemek çeşitlerini, tarihi ve turistik zenginliklerini tanıtacaklarını bildirdi.

İzmirlileri ve yakın illerdeki tüm vatandaşları tanıtım günlerine davet ettiklerini belirten Kiler, şöyle konuştu:

"Biz burayı 4 gün boyunca Bitlis toprakları sayıyoruz. Dolayısıyla 'Bitlis'e hoş geldiniz.' diyoruz. Herkes Bitlis'e gelsin, görsün, tanısın. Bitlis'in güzelliklerini görsün. Yöresel yemeklerimizi, doğal organik balımızı, cevizimizi, fındığımızı ve yörede yetişen diğer ürünlerimizi tanıtmak istiyoruz.

Bitlis'i görmeyen ya da uzaktan tanıyanlar, bin 614 kilometre mesafede diye gidemeyenler burada kentimizi tanısın, bilinmeyen taraflarını görsün istiyoruz. Bitlis'i birçok insan terörle anıyor. Bitlis'te terör yok. Bitlis Türkiye'nin en huzurlu 3 şehrinden birisidir. Bitlis'te huzur, kardeşlik, maneviyat var ama insanlar yakınlaşmayınca bunu fark edemiyor. Bitlis'e gelemeyenlerin ayağına biz Bitlis'i getirelim istedik."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da "Bitlis Çok Yakın" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bir huzur kenti olan Bitlis'i tanıtmak istiyoruz. Bizim amacımız kültür kaynaşmasının olmasıdır. Bu kaynaşmayla birlikte kardeşliğin, birlikteliğin, samimiyetin doğacağına inanıyorum. Doğusuyla batısıyla Akdeniz ve Egelisiyle biz hep kardeşiz ve birlikte yaşıyoruz. Biz al bayrağın altında yaşamaktan onur duyuyoruz. Hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti sonucunda bölgemiz huzura kavuşmuştur. Artık terörün esamesi yoktur. Artık insanlar Van Gölü'nün kıyısında sabahlayabiliyor. Nemrut gibi bir hazinemiz var. Mutlaka herkesin görmesi lazım. Ahlat başlı başına bir tarih."

Etkinlik kapsamında stantların 28 Ekim'e kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

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