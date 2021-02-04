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İzmir’de Boğaziçi eyleminde 51 gözaltı: 39’unun terörden kaydı var

04.02.2021 07:53 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını protesto edenleri bahane ederek İzmir’de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı.

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki rektör atamasını protesto edenleri bahane ederek İzmir’de eylem yapan 51 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 39’unun hakkında terör kaydı bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre gün içerisinde bir grup gösterici, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olayları bahane ederek Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde izinsiz olarak toplandı. Polis ekiplerinin ’dağılın’ duyurusuna uymayan grup taşkınlık çıkardı. Öte yandan polise mukavemet uygulayıp çevreye zarar veren gruba polis ekipleri müdahale etti. Polis ekiplerinin müdahalesinde 51 kişi gözaltına alındı.
Öte yandan, gözaltına alınan şüphelilerden 39’unun terörden kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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