İzmir'de Boğaziçi'ne destek gösterisine polis müdahalesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanması nedeniyle başlayan protesto eylemlerisürüyor.

İzmir'de Emek ve Demokrasi Güçleri’nin Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapmak istediği Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma eylemine polis müdahaleetti. İzmir Üniversite Dayanışması, basın açıklaması yapılırken, polisin biber gazı ile müdahale ettiğini, en az 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Twitter hesabından polisin eylemcilere müdahalesine ilişkin bir video paylaşan İzmir Üniversite Dayanışması, "Basın açıklaması için alana girmek isteyen arkadaşlarımız işkenceyle gözaltına alınıyor" ifadesini kullandı.

İzmir Üniversite Dayanışması hesabından yapılan bir diğer paylaşımda da, polisin biber gazı ve plastik mermi kullandığı, gençleri "ters kelepçe" ile gözaltına aldığı belirtildi. Polisin müdahalesine rağmen, göstericilerin alkışlarla protestoyu sürdürdüğü aktarıldı.

Çağlayan Adliyesi önünde eylem

İstanbul'da ise Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemler sırasında gözaltına alınanlara destek için Çağlayan Adliyesi'nde bekleyiş sürüyor.