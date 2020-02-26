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  4. İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış

İzmir'de bulunan liseli 3 kız, 'macera' için evden kaçmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

Isparta'daki evlerinden çıktıktan 5 gün sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan'ın (16), ifadelerinde 'macera olsun' diye evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, geçen 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Kızlarını bulmak için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkan anneler, kızlarının WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Programda kızların kaçma planları yaptığı konuşmalar okundu. Konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Ben korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Ekipler, kızların Isparta'dan bindikleri minibüs ile Denizli'ye geldikleri, ardında da yolda otostop yaparak bir otomobile bindikleri tespit edildi. Olaya ilgili soruşturma başlatan polis, kızların bindiği otomobilin plakası ve sürücüsünü tespit etti. Otomobilin, yakıt almak için Denizli ile Sarayköy ilçesi arasındaki bir akaryakıt istasyonuna girdiği, burada çalışan görevlilerin otomobilin arkasında oturan genç kızları tanıyıp polisi aradığı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 3 genç kızın bulunduğu otomobilin sahibine ulaştı. İlçe emniyet müdürlüğüne çağrılan otomobilin sürücüsü, 3 genç kızı Denizli- İzmir karayolu Buldan Kavşağı'nda indirdiğini söyledi. İsmi açıklanmayan sürücü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kızların İzmir'e geldiği bilgisine ulaşan ekipler, şehrin birçok noktasında arama çalışmaları yaptı. Dün saat 16.00 sıralarında genç kızlar, Konak'ta ekipler tarafından bulunarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

'GERİ DÖNÜP DÖNMEYECEĞİMİZİ BİLMİYORDUK'

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan kızların, macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Geri dönüp dönmeyeceklerini bilmediklerini belirten kızların, İzmir'de bazı vatandaşlardan karınlarını doyurmalarını istediklerini de belirttikleri aktarıldı. Denizli'de otostop çektikleri araçtan indikten soran başka bir araca daha otostop çekerek İzmir'e ulaştıkları ortaya çıkan genç kızların, İzmir'de palyaço kılığına girdikten sonra vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı. Geceyi yetiştirme yurdunda geçiren liseli kızlar, gün içinde ailelerine teslim edilecek.

(DHA)

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