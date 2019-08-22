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İzmir'de büyük 'skunk' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 600 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 600 kilo skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, bu operasyonla beraber, 2019 yılında İzmir'de ele geçirilen skunk miktarının 6 bin 300 kiloya çıktığını söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün gece Karabağlar'daki tek katlı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 600 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, sayının artabileceği belirtildi.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da operasyonun ardından Yeşilyurt semtindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Aşkın, "Yine Narkotik Şubemizin güzel bir çalışması oldu. Dün gece şehrimize büyük miktarda uyuşturucu gireceğine yönelik bilgimiz oldu, zaten daha önce de takip ediyorduk. Karabağlar ilçemizde, müstakil bir evde skunk tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdik. Şu ana kadar 2 gözaltı var ama operasyonlarımız sürüyor, belki ek gözaltılar olabilir. Güzel bir çalışma oldu. Skunk, son dönemde oldukça yaygınlaşan, gençlerimizi zehirleyen bir uyuşturucu türü. Biz de bu konuda güzel çalışmalar yaptık. Bu operasyonla birlikte bu yıl yaklaşık 6 ton 300 kilo skunk ele geçirdik. Çalışmalarımız sürecek" dedi.

Aşkın, ele geçirilen uyuşturucu maddenin Türkiye'ye yurt dışından sokulduğunu da belirtti.

'SON SATICI BİTENE KADAR MÜCADELE SÜRECEK'

İl Emniyet Müdürü Aşkın, terörle mücadele nasıl kararlılıkla sürdürülüyorsa, son terörist bitene kadar aynı azim gösteriliyorsa, narkotik suçlarda da, son uyuşturucu satıcısı yok olana kadar mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Söz konusu uyuşturucunun piyasaya sürülmeden yakalanmasının önemli olduğunun da altını çizdi.

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