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İzmir'de "ByLock" operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

İzmir'de "ByLock" operasyonu: 10 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları gerekçesiyle 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İzmir ve bazı ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, farklı meslek grubundan 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı

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