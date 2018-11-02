İzmir'de ByLock operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Firari şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Donarak şehit olan askerin babası konuştu: O an ben de dondum
Fatih Altaylı ve Nagehan Alçı'dan Burhan Kuzu bombası! Ankara bu iddiayla çalkalanıyor
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
Ahmet Hakan: AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı zarfta 3 isim istedi!
İsrail'de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi
Kuzenini askere uğurlarken otobüsün altında kalarak can verdi
Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Bu ayaklar 14 haftalık bir erkek bebeğe ait
Google çalışanları cinsel tacizler nedeniyle iş bırakma eylemine gidiyor!
Rahminde sargı bezi unutulduğu için ölmüştü! O doktor ve hemşireye ceza
Okuyucu Yorumları 0 yorum