İzmir'de ByLock operasyonu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle aralarında özel bir üniversitede çalışan akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
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