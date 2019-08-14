İzmir'de caddeler boşaldı, Kent Ormanı doldu

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Kurban Bayramı tatilinde kent merkezi boş kalırken, deniz kıyıları, çocuklarıyla güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle doldu. Tatil beldelerine gidemeyenler ise İnciraltı'ndaki Kent Ormanı'nda hem serinledi hem de denize girdi.

İzmir'de bayram tatilini geçiren bazı aileler, hava sıcaklığının 37 dereceye ulaşmasıyla serinlemenin yollarını aradı. Kordon boyu ve Cumhuriyet Meydanı'nda, öğle saatlerinde sessizlik hakim olurken, ormanlık alanlara gelenler, serinlemenin yollarını aradı. Bazı kişiler, oltasını alıp, Kordon'da balık tuttu. Bazı turistler de Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çekti. İnciraltı'ndaki Kent Ormanı'na ise daha çok çocuklu aileler geldi. Piknik yapmak için ormanlık alanı tercih edenler, mangallarda et pişirip, keyifli gün geçirdi.

Bayram tatilinin ilk gününde yakınlarını ziyaret ettiğini belirten İlhan Aras, ikinci gün kurban keserek, ibadetlerini yerine getirdiklerini söyledi. Şimdi de ailece keyifli gün geçirmek istediklerini dile getiren Aras, "Çocuklarımız, kardeşlerimiz hepsi bir araya geldi. Tatilden sonra işbaşı yapacağız" dedi.

İzmirliler, deniz ve yeşilin birleştiği alanda hem piknik hem de yürüyüş yaptı. İnciraltı'nda güneşli havanın tadını çıkaran gençler, çimlerin üzerinde top oynarken, çocuklar da denize girdi.