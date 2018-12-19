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İzmir'de çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 08:50 | Son Güncelleme

 - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çam ağacının  devrilmesi sonucu, park halinde duran otomobilde hasar meydana geldi.

İzmir'de çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, çam ağacının devrilmesi sonucu, park halinde duran otomobilde hasar meydana geldi.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bostanlı Mahallesi 1735 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın bahçesinde bulunan çam ağacı, köklerinin yumuşaması nedeniyle park halindeki 35 AEZ 182 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Büyük gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri sevk edildi. Çam ağacının devrilmesi sonucu, park halindeki otomobilde hasar meydana gelirken, apartmana ait olan su vanası patladı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından yolu tamamen kapatan çam ağacı kaldırılırken, İZSU patlayan su vanasını onardı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de çam ağacı otomobilin üzerine devrildiİzmir'de çam ağacı otomobilin üzerine devrildiİzmir'de çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

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