İzmir’de Camilerden Şarkı Çalınmasına Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir’in farklı camilerinin hoparlörlerinden İtalyan partizan marşı Bella Ciao (Çav Bella) çalınması üzerine resen (şikayet olmaksızın) soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bazı internet sitelerinde, İzmir ilindeki birçok caminin hoparlörlerinden aynı anda ezan yerine İtalyanca bir parçanın çalındığı ve sosyal medyada ilgili videoların yer aldığı yönündeki haberlerin yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır”. İzmir Müftülüğü dün yaptığı basın açıklamasında şunları söylemişti: “Bugün İlimizdeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden ezan dışında bir yayın yapıldığına ilişkin görüntüler bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmıştır. Yaptığımız ilk incelemede kimliği belirsiz kişiler tarafından merkezi ezan sistemine yasadışı bir şekilde girilerek sabotaj gerçekleştirilmiştir. Yaşanan olayın ardından konu adli mercilere intikal ettirilerek yargıya suç duyurusunda bunulmuştur. Diğer taraftan il müftülüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır”

Diyanet İşleri Başkanı’ndan tepki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İzmir Müftülüğümüzün ses sistemine yasadışı bir şekilde girerek müdahalede bulunan kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan çirkin saldırı asla kabul edilemez. Mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanları derinden yaralayan bir hadise ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuş, bu provokatif eylemi gerçekleştiren, bu çirkin eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında yetkili merciler tarafından soruşturma başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. Hedefteki isimden açıklama Dün yaşanan olay sonrasında özellikle sosyal medyada camii hoparlörlerinden Bella Ciao çalınmasına yönelik sert tepkiler geldi. Olay, sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu. Tepkiler özellikle camilerden Bella Ciao çalınmasıyla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’e yöneldi. Özdemir, tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaparak “İzmir’de bazı camilerde Çav Bella çalındığını basından öğrendikten sonra, buna dikkat çekmek amacıyla başkaları tarafından çekilmiş olan videoları sosyal medyadan paylaşıp müftülüğün bu konuda ne yaptığını sormam üzerine hakkımda bir linç kampanyası başlatıldı. Dini değerlerimize herhangi bir saygısızlık yapma kastım bu zamana kadar olmadı, bu zamandan sonra da inancım gereği olamaz. Paylaşımımda dini değerler üzerine olumsuz bir düşünce veya ima yoktur. Bu şekilde yaratılmaya çalışılan bir algı vardır. Bu algı operasyonu neticesinde incinen vatandaşlarımız varsa yapmadığım bir şey için yine de özür dilerim” dedi.

Soyer: Alçakça provokasyon İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yazılı bir açıklamayla mübarek Ramazan ayının sonunda milletçe bayrama hazırlanırken dün bazı camilerin minarelerinden şarkı çalınmasının tüm İzmirlileri üzdüğünü belirtti. Soyer açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "En fazla birlik, beraberlik içinde olmamız gereken günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna gelmeyelim. Bu eylemi gerçekleştirenleri devletin yetkilileri ve emniyet güçlerinin en kısa sürede yakalayarak yüce Türk adaleti önüne çıkaracağına inanıyor, İzmirliler adına bekliyoruz. Asla kabul etmeyeceğimiz bu provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor, güzel İzmir'in adını bu olayla yan yana getirip politika malzemesi yapanları da kınıyorum”. CHP İl Örgütü’nden suç duyurusu CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacakların açıkladı. Mübarek Ramazan ayında camilere yapılan bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirten Deniz Yücel, “Kutsal mekanlarımız olan camilerimiz üzerinden yapılan saldırıyı sadece ibadethanelerimize yapılmış bir saldırı olarak görmüyoruz. Bu alçakça planlanmış olan provokasyon dini değerlerimize, inancımıza, birliğimize, kardeşliğimize ve İzmir’e yapılmış bir saldırıdır. Camilerimizin, güzel dinimizin ve tüm kutsal değerlerimizin provokasyon malzemesi olarak kullanılmasına CHP olarak asla göz yummadık, bundan sonra da yummayacağız. İşte tüm bu sebeplerle, yapılan bu hain saldırının fail veya faillerinin bir an önce bulunması ve bu yaptıklarının yanlarına kar kalmaması için, CHP İzmir İl Başkanlığı olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Çünkü birilerinin İzmir’i, hatta Türkiye’yi karıştırmak için nasıl tehlikeli bir provokasyon içinde olduğunu görüyoruz. Camilerimize ve kutsal değerlerimize saldıracak kadar gözü dönmüşlerin bir an önce bulunması ve adalete teslim edilmesi adına büyük bir gayret göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu olayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'in basında çıkan ‘Çav Bella şarkısı benimle özdeşleşti’ şeklindeki açıklamasından 3 gün sonra yapılması ve çalınan şarkının Çav Bella olarak seçilmesi, çok net bir şekilde bu işin Tunç Soyer'i ve CHP'yi hedef göstermek için yapıldığının kanıtı” ifadelerini kullandı.