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İzmir'de can kaybı 100'e yükseldi

03.11.2020 09:19 | Son Güncelleme

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e yükseldi.

İzmir'de can kaybı 100'e yükseldi

Hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği İzmir'de acil olarak 124 binanın yıkılması gerekiyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini açıkladı. AFAD, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildiğini, 147 kişinin de tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD, İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmaların tamamlandığını, 5 binada ise çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Türkiye'nin batısı neden depreme gebe?

Basın açıklamasında Cuma günü meydana gelen deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere toplam bin 464 artçı sarsıntı yaşandığını da belirtildi.

AFAD, depremden zarar gören kişilere yapılacak yardımları da açıkladı. Buna göre yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin TL eşya yardımı, depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin TL, bu durumda olan kiracılara 5 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak.

Tsunaminin meydana geldiği Seferihisar'da zarar gören esnafın zarar durumuna göre de Valilik tarafından yardım yapılacağı ifade edildi.

124 bina acilen yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da İzmir'de yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin verileri Twitter hesabından paylaştı. Şimdiye kadar yapılan tespitlere göre İzmir'de acil olarak 124 binanın yıkılması gerekiyor. Verileri Twitter hesabından paylaşan Bakanlık, 119 orta hasarlı bina, 730 az hasarlı bina tespit edildiğini, 9 bin 314 binanın da hasarsız olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Ayrıca 2 bin 698 acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık, 2 bin 291 orta hasarlı, 11 bin 997 az hasarlı bağımsız bölüm belirlendiği, 62 bin 638 bağımsız bölümde ise hasar bulunmadığı belirtildi.

DHA,DW/HS,MK

© Deutsche Welle Türkçe

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