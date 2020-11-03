İzmir'de can kaybı 109'a yükseldi

138 kişinin tedavisi ise devam ediyor.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'deki depremde can kaybının 109 olduğunu, 138 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'deki deprem sonrasında büyüklüğü 4'ün üzerinde 44 artçı olmak üzere, toplam bin 528 artçı sarsıntı tespit edildi.

İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 13'ünde çalışmalar tamamlandı, 4 binada ise çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan TBMM'de 5 siyasi partinin ortak önergesiyle deprem araştırma komisyonu kurulmasına karar verildiği bildirildi.

Bir çocuk daha kurtarıldı

İzmir Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen depremin ardından devam eden arama-kurtarma çalışmalarında bugün Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından Ayda Gezginadlı küçük bir çocuk daha kurtarıldı. Ayda, hastanede tedavi altına alındı. Ayda'nın kurtarılmasından sonra annesi Fidan Gezgin'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 55 saat sonra kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları hakkında bilgi verdi.